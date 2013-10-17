RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4376437743784379

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Михалыч написав:Оплатил через ИБ коммуналку за маму, соблазнился 7 % возврата


Зависит от поставщика , а не от банка.
В моем случае тоже оплачивал - вводил только лицевой счет и подтянуло задолженность и ФИО, на кого открыл счет. Оплатил фиксированной суммой без всяких там показаний - там сальдо счета.
Через 2 дня проверил на сайте енергосбыта - сгенерировал текущую квитанцию .
В квитанции переплата, т к закинул больше ради жадности на кешбек.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 23.11.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как получить детальную квитанцию по коммуналке через приложение форварда? В одной квитанции идет оплата кучи услуг и общая сумма, а сколько и за какую услугу нет информации.
Баланс у поставщика до сих пор не обновился (оплата была 20 октября).
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 400
З нами з: 05.07.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:51

киевводоканал?
и у меня тоже
остальное- гут
v57
 
Повідомлень: 2785
З нами з: 14.03.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:02

v57, ждите в понедельник.
Оплату от 19.10 сегодня в ЛК Киевводоканала отобразили.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 595
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1594 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:08

Подскажите, можно ли гасить Коко-кредитку именно в РД с другой карты Форварда (в приложении или ИБ) для сохранения грейса?
ignorabimus
 
Повідомлень: 752
З нами з: 11.09.13
Подякував: 59 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:15

  ignorabimus написав:Подскажите, можно ли гасить Коко-кредитку именно в РД с другой карты Форварда (в приложении или ИБ) для сохранения грейса?

В РД уже поздно.
В "РД -1 день" можно. Переводом клиенту Forward Bank (перевод на счет клиенту банка), например.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 595
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1594 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4376437743784379
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_K, vitaliy_berdinskikh, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 81, 82, 83
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
821 115771
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 11:16
DENVER_S
Идея Банк 1 ... 1875, 1876, 1877
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18764 2635111
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 10:54
clientage
Альфа-Банк 1 ... 9039, 9040, 9041
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
90404 10653659
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 10:24
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1638)
23.10.2020 11:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.