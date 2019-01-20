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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:15
Михалыч написав:
Оплатил через ИБ коммуналку за маму, соблазнился 7 % возврата
Зависит от поставщика , а не от банка.
В моем случае тоже оплачивал - вводил только лицевой счет и подтянуло задолженность и ФИО, на кого открыл счет. Оплатил фиксированной суммой без всяких там показаний - там сальдо счета.
Через 2 дня проверил на сайте енергосбыта - сгенерировал текущую квитанцию .
В квитанции переплата, т к закинул больше ради жадности на кешбек.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:47
Как получить детальную квитанцию по коммуналке через приложение форварда? В одной квитанции идет оплата кучи услуг и общая сумма, а сколько и за какую услугу нет информации.
Баланс у поставщика до сих пор не обновился (оплата была 20 октября).
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vpchelko
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:51
киевводоканал?
и у меня тоже
остальное- гут
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v57
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:02
v57, ждите в понедельник.
Оплату от 19.10 сегодня в ЛК Киевводоканала отобразили.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:08
Подскажите, можно ли гасить Коко-кредитку именно в РД с другой карты Форварда (в приложении или ИБ) для сохранения грейса?
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ignorabimus
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:15
ignorabimus написав:
Подскажите, можно ли гасить Коко-кредитку именно в РД с другой карты Форварда (в приложении или ИБ) для сохранения грейса?
В РД уже поздно.
В "РД -1 день" можно. Переводом клиенту Forward Bank (перевод на счет клиенту банка), например.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:16
ignorabimus написав:Подскажите, можно ли гасить Коко-кредитку именно в РД с другой карты Форварда (в приложении или ИБ) для сохранения грейса?
В тарифах- обеспечить на 00-01 РД необходимую сумму.
Гасить надо в предшествующий РД день.
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lel
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:29
Интересно, с каких это пор уже надо делать первую покупку на Коко кредитке от 150 грн. Звонили жене с банка, напомнили, что в этом месяце нужно сделать покупку для получения 80 грн, и что от 150 грн надо, а не 100.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
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Striker
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:38
Striker написав:
и что от 150 грн надо, а не 100.
2 недели назад при получении кредитки - менеджер сказал тоже самое. Сделал покупку выше 150 грн. на всякий случай. Кешбек пришел
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arkavs
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:50
Друзья, добрый день.
У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение.
Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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