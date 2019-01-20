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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4377437843794380>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Михалыч написав:Оплатил через ИБ коммуналку за маму, соблазнился 7 % возврата


Зависит от поставщика , а не от банка.
В моем случае тоже оплачивал - вводил только лицевой счет и подтянуло задолженность и ФИО, на кого открыл счет. Оплатил фиксированной суммой без всяких там показаний - там сальдо счета.
Через 2 дня проверил на сайте енергосбыта - сгенерировал текущую квитанцию .
В квитанции переплата, т к закинул больше ради жадности на кешбек.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как получить детальную квитанцию по коммуналке через приложение форварда? В одной квитанции идет оплата кучи услуг и общая сумма, а сколько и за какую услугу нет информации.
Баланс у поставщика до сих пор не обновился (оплата была 20 октября).
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:51

киевводоканал?
и у меня тоже
остальное- гут
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:02

v57, ждите в понедельник.
Оплату от 19.10 сегодня в ЛК Киевводоканала отобразили.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:08

Подскажите, можно ли гасить Коко-кредитку именно в РД с другой карты Форварда (в приложении или ИБ) для сохранения грейса?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:15

  ignorabimus написав:Подскажите, можно ли гасить Коко-кредитку именно в РД с другой карты Форварда (в приложении или ИБ) для сохранения грейса?

В РД уже поздно.
В "РД -1 день" можно. Переводом клиенту Forward Bank (перевод на счет клиенту банка), например.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

ignorabimus написав:Подскажите, можно ли гасить Коко-кредитку именно в РД с другой карты Форварда (в приложении или ИБ) для сохранения грейса?
В тарифах- обеспечить на 00-01 РД необходимую сумму.
Гасить надо в предшествующий РД день.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:29

Интересно, с каких это пор уже надо делать первую покупку на Коко кредитке от 150 грн. Звонили жене с банка, напомнили, что в этом месяце нужно сделать покупку для получения 80 грн, и что от 150 грн надо, а не 100.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:38

  Striker написав: и что от 150 грн надо, а не 100.

2 недели назад при получении кредитки - менеджер сказал тоже самое. Сделал покупку выше 150 грн. на всякий случай. Кешбек пришел
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:50

Депозитка

Друзья, добрый день.
У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение.
Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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