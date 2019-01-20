|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:50
И полтора месяца назад менеджер мне сказала то же самое. Я почитал документы, 150 грн не увидел, заплатил ровно 100 грн и получил кешбэк. Может быть что-то изменилось с тех пор.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1682
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 жов, 2020 10:34
Support BForward
Здравствуйте!
Смотрю на форуме есть представитель банка
Подскажите плиз, когда в ИБ можно будет распечатать нормальную квитанцию по карте при оплате коммуналки где будет указано номер лицевого счета за который заплачено, а так же показания счетчика и период за который заплачено, при оплате я все эти данные заполнял а почему их нет в китанции, не игнорируйте плиз мой вопрос Форвард Банк Forward Bank
-
Михалыч
-
-
- Повідомлень: 1405
- З нами з: 01.03.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 жов, 2020 10:52
Support BForward написав:
Друзья, добрый день.
У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение.
Спасибо.
Старые карты (Депозитка и Банк в кармане) по окончанию срока действия перевыпускаются только на именные? Заказывать перевыпуск только на горячей линии? В отделении говорят, что данные карты не перевыпускаются. Перевыпуск будет платный?
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 427
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 жов, 2020 11:20
Striker написав:
Звонили жене с банка, напомнили, что в этом месяце нужно сделать покупку для получения 80 грн...
Ну поднятия "ценника" на 50 грн не такая уж большая/страшная проблема.
Факт самого звонка радует, что банк уведомляет клиента об упущенной выгоды и необходимость выполнения действий для её получения.
Здесь плюс в карму банка
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2568
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 жов, 2020 11:36
Kevin написав: Support BForward написав:
Друзья, добрый день.
У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение.
Спасибо.
Старые карты (Депозитка и Банк в кармане) по окончанию срока действия перевыпускаются только на именные? Заказывать перевыпуск только на горячей линии? В отделении говорят, что данные карты не перевыпускаются. Перевыпуск будет платный?
Шановний офПред натякає шо перевипуск буде на індивідуальній основі...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34843
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1747 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n
, Adast
, Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, J
, ramzes4
, ROLF
, Vorlon
, Квесторе_поверніться
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18774
|2635969
|
|
|7369
|1658311
|
Суб 24 жов, 2020 11:12
ROLF
|
|219
|267347
|
|