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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4377437843794380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

И полтора месяца назад менеджер мне сказала то же самое. Я почитал документы, 150 грн не увидел, заплатил ровно 100 грн и получил кешбэк. Может быть что-то изменилось с тех пор.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 10:34

Support BForward

Здравствуйте!

Смотрю на форуме есть представитель банка :)

Подскажите плиз, когда в ИБ можно будет распечатать нормальную квитанцию по карте при оплате коммуналки где будет указано номер лицевого счета за который заплачено, а так же показания счетчика и период за который заплачено, при оплате я все эти данные заполнял а почему их нет в китанции, не игнорируйте плиз мой вопрос Форвард Банк Forward Bank :?:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 10:52

  Support BForward написав:Друзья, добрый день.
У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение.
Спасибо.


Старые карты (Депозитка и Банк в кармане) по окончанию срока действия перевыпускаются только на именные? Заказывать перевыпуск только на горячей линии? В отделении говорят, что данные карты не перевыпускаются. Перевыпуск будет платный?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 11:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Звонили жене с банка, напомнили, что в этом месяце нужно сделать покупку для получения 80 грн...
Ну поднятия "ценника" на 50 грн не такая уж большая/страшная проблема.

Факт самого звонка радует, что банк уведомляет клиента об упущенной выгоды и необходимость выполнения действий для её получения. ;) Здесь плюс в карму банка :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 11:36

  Kevin написав:
  Support BForward написав:Друзья, добрый день.
У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение.
Спасибо.


Старые карты (Депозитка и Банк в кармане) по окончанию срока действия перевыпускаются только на именные? Заказывать перевыпуск только на горячей линии? В отделении говорят, что данные карты не перевыпускаются. Перевыпуск будет платный?

Шановний офПред натякає шо перевипуск буде на індивідуальній основі...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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