Подскажите плиз, когда в ИБ можно будет распечатать нормальную квитанцию по карте при оплате коммуналки где будет указано номер лицевого счета за который заплачено, а так же показания счетчика и период за который заплачено, при оплате я все эти данные заполнял а почему их нет в китанции, не игнорируйте плиз мой вопрос Форвард Банк Forward Bank
Support BForward написав:Друзья, добрый день. У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение. Спасибо.
Старые карты (Депозитка и Банк в кармане) по окончанию срока действия перевыпускаются только на именные? Заказывать перевыпуск только на горячей линии? В отделении говорят, что данные карты не перевыпускаются. Перевыпуск будет платный?
Support BForward написав:Друзья, добрый день. У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение. Спасибо.
Старые карты (Депозитка и Банк в кармане) по окончанию срока действия перевыпускаются только на именные? Заказывать перевыпуск только на горячей линии? В отделении говорят, что данные карты не перевыпускаются. Перевыпуск будет платный?
Шановний офПред натякає шо перевипуск буде на індивідуальній основі...мабуть.
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Support BForward написав:Друзья, добрый день. У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение. Спасибо.
Старые карты (Депозитка и Банк в кармане) по окончанию срока действия перевыпускаются только на именные? Заказывать перевыпуск только на горячей линии? В отделении говорят, что данные карты не перевыпускаются. Перевыпуск будет платный?
Перевыпускаются в отделении на неименные мгновенного выпуска. БВК на простор цыпу, депозитка на чёрную цыпу. БВК для снятия теперь вообще бомбовая карта-без комиссии за снятие в любом банкомате, который понимает ПС Простор.