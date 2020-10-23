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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 жов, 2020 12:04
clientage написав: Chicheva написав:
lel написав:[quote="ignorabimus"]Подскажите, можно ли гасить Коко-кредитку именно в РД с другой карты Форварда (в приложении или ИБ) для сохранения грейса?
В тарифах- обеспечить на 00-01 РД необходимую сумму.
Гасить надо в предшествующий РД день.
А если РД попадает на выходной, то погашения в пятницу в этом случае будет достаточно или надо в четверг?
В Пт. достаточно
В этом случ. у них РД переносится на 00:01 в Пн.
...вот чиста скунсовская казуистика
ПС. Ха, причем еще небойсь по масковскаму времени
[/quote]У них уже украинский процессинг, может к мАскве уже не привязаны
.......
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Додано: Суб 24 жов, 2020 12:19
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Додано: Суб 24 жов, 2020 14:56
unlock написав: Kevin написав:
Старые карты (Депозитка и Банк в кармане) по окончанию срока действия перевыпускаются только на именные? Заказывать перевыпуск только на горячей линии? В отделении говорят, что данные карты не перевыпускаются. Перевыпуск будет платный?
Перевыпускаются в отделении на неименные мгновенного выпуска. БВК на простор цыпу, депозитка на чёрную цыпу.
Мне весной-летом в отделении Депозитку перевыпустили на мгновенный пластик от депозитки же, а БвК голд - судя по всему на авторскую именную.
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ignorabimus
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Додано: Суб 24 жов, 2020 15:06
ignorabimus написав: unlock написав: Kevin написав:
Старые карты (Депозитка и Банк в кармане) по окончанию срока действия перевыпускаются только на именные? Заказывать перевыпуск только на горячей линии? В отделении говорят, что данные карты не перевыпускаются. Перевыпуск будет платный?
Перевыпускаются в отделении на неименные мгновенного выпуска. БВК на простор цыпу, депозитка на чёрную цыпу.
Мне весной-летом в отделении Депозитку перевыпустили на мгновенный пластик от депозитки же, а БвК голд - судя по всему на авторскую именную.
С осени депозитка идёт на таком пластике, как я показал. БВК голд да, перевыпускается на авторский мастер голд.
б.Шон
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