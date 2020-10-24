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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4378437943804381

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

clientage написав:
  Chicheva написав:
lel написав:[quote="ignorabimus"]Подскажите, можно ли гасить Коко-кредитку именно в РД с другой карты Форварда (в приложении или ИБ) для сохранения грейса?
В тарифах- обеспечить на 00-01 РД необходимую сумму.
Гасить надо в предшествующий РД день.
А если РД попадает на выходной, то погашения в пятницу в этом случае будет достаточно или надо в четверг?

В Пт. достаточно
В этом случ. у них РД переносится на 00:01 в Пн. :)
...вот чиста скунсовская казуистика 8)

ПС. Ха, причем еще небойсь по масковскаму времени 8)[/quote]У них уже украинский процессинг, может к мАскве уже не привязаны
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:19

Доложили про досягнення
https://www.forward-bank.com/press-cent ... 020-roku-/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 14:56

  unlock написав:
  Kevin написав:Старые карты (Депозитка и Банк в кармане) по окончанию срока действия перевыпускаются только на именные? Заказывать перевыпуск только на горячей линии? В отделении говорят, что данные карты не перевыпускаются. Перевыпуск будет платный?

Перевыпускаются в отделении на неименные мгновенного выпуска. БВК на простор цыпу, депозитка на чёрную цыпу.


Мне весной-летом в отделении Депозитку перевыпустили на мгновенный пластик от депозитки же, а БвК голд - судя по всему на авторскую именную.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:06

  ignorabimus написав:
  unlock написав:
  Kevin написав:Старые карты (Депозитка и Банк в кармане) по окончанию срока действия перевыпускаются только на именные? Заказывать перевыпуск только на горячей линии? В отделении говорят, что данные карты не перевыпускаются. Перевыпуск будет платный?

Перевыпускаются в отделении на неименные мгновенного выпуска. БВК на простор цыпу, депозитка на чёрную цыпу.


Мне весной-летом в отделении Депозитку перевыпустили на мгновенный пластик от депозитки же, а БвК голд - судя по всему на авторскую именную.

С осени депозитка идёт на таком пластике, как я показал. БВК голд да, перевыпускается на авторский мастер голд.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 18:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Доложили про досягнення


Все правда , рост есть .
Сам лично позаливал Фонд на Депо + 14985 на Кокодебит.
Рост доверия - не пустые слова.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:35

  Квесторе_поверніться написав:Доложили про досягнення
https://www.forward-bank.com/press-cent ... 020-roku-/

Депозитчиков заманивают :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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