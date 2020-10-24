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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 жов, 2020 12:04
clientage написав: Chicheva написав:
lel написав:[quote="ignorabimus"]Подскажите, можно ли гасить Коко-кредитку именно в РД с другой карты Форварда (в приложении или ИБ) для сохранения грейса?
В тарифах- обеспечить на 00-01 РД необходимую сумму.
Гасить надо в предшествующий РД день.
А если РД попадает на выходной, то погашения в пятницу в этом случае будет достаточно или надо в четверг?
В Пт. достаточно
В этом случ. у них РД переносится на 00:01 в Пн.
...вот чиста скунсовская казуистика
ПС. Ха, причем еще небойсь по масковскаму времени
[/quote]У них уже украинский процессинг, может к мАскве уже не привязаны
.......
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Boundless
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Додано: Суб 24 жов, 2020 12:19
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 24 жов, 2020 14:56
unlock написав: Kevin написав:
Старые карты (Депозитка и Банк в кармане) по окончанию срока действия перевыпускаются только на именные? Заказывать перевыпуск только на горячей линии? В отделении говорят, что данные карты не перевыпускаются. Перевыпуск будет платный?
Перевыпускаются в отделении на неименные мгновенного выпуска. БВК на простор цыпу, депозитка на чёрную цыпу.
Мне весной-летом в отделении Депозитку перевыпустили на мгновенный пластик от депозитки же, а БвК голд - судя по всему на авторскую именную.
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ignorabimus
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Додано: Суб 24 жов, 2020 15:06
ignorabimus написав: unlock написав: Kevin написав:
Старые карты (Депозитка и Банк в кармане) по окончанию срока действия перевыпускаются только на именные? Заказывать перевыпуск только на горячей линии? В отделении говорят, что данные карты не перевыпускаются. Перевыпуск будет платный?
Перевыпускаются в отделении на неименные мгновенного выпуска. БВК на простор цыпу, депозитка на чёрную цыпу.
Мне весной-летом в отделении Депозитку перевыпустили на мгновенный пластик от депозитки же, а БвК голд - судя по всему на авторскую именную.
С осени депозитка идёт на таком пластике, как я показал. БВК голд да, перевыпускается на авторский мастер голд.
б.Шон
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unlock
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Додано: Суб 24 жов, 2020 18:31
Квесторе_поверніться написав:
Доложили про досягнення
Все правда , рост есть .
Сам лично позаливал Фонд на Депо + 14985 на Кокодебит.
Рост доверия - не пустые слова.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Нед 25 жов, 2020 10:45
Goodman у меня наоборот, закончились депики, пришлось выйти
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Нед 25 жов, 2020 12:19
omb написав:Goodman
у меня наоборот, закончились депики, пришлось выйти
Треба було 2 річні під 18% заюзати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 25 жов, 2020 13:37
Квесторе_поверніться знал бы прикуп, может и заюзал бы
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Нед 25 жов, 2020 14:56
Support BForward написав:
Друзья, добрый день.
У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение.
Спасибо.
Якщо депозитка закінчується за 2 місяці, також звертатися?
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Нед 25 жов, 2020 10:43
omb
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