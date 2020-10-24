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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 жов, 2020 17:43
Квесторе_поверніться написав:
Треба було 2 річні під 18% заюзати.
Не б1да , у мне Форвард 1/8 в1д обьему МОЙ КАПИТАЛ.
Что такое 1/8? На життя сильно не влияе .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Нед 25 жов, 2020 20:07
Кочевник написав: Support BForward написав:
Друзья, добрый день.
У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение.
Спасибо.
Якщо депозитка закінчується за 2 місяці, також звертатися?
Також приєднуюся до данного питання.
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MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
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Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
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Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
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