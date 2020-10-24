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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4379438043814382

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Треба було 2 річні під 18% заюзати.


Не б1да , у мне Форвард 1/8 в1д обьему МОЙ КАПИТАЛ.
Что такое 1/8? На життя сильно не влияе .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:07

  Кочевник написав:
  Support BForward написав:Друзья, добрый день.
У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение.
Спасибо.

Якщо депозитка закінчується за 2 місяці, також звертатися?


Також приєднуюся до данного питання.
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
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    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:32

jay2004 так просят же в личку писать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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