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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 жов, 2020 17:43
Квесторе_поверніться написав:
Треба було 2 річні під 18% заюзати.
Не б1да , у мне Форвард 1/8 в1д обьему МОЙ КАПИТАЛ.
Что такое 1/8? На життя сильно не влияе .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Нед 25 жов, 2020 20:07
Кочевник написав: Support BForward написав:
Друзья, добрый день.
У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение.
Спасибо.
Якщо депозитка закінчується за 2 місяці, також звертатися?
Також приєднуюся до данного питання.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
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jay2004
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Додано: Нед 25 жов, 2020 21:32
jay2004 так просят же в личку писать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 26 жов, 2020 08:56
omb написав:jay2004
так просят же в личку писать
Так он просто продублировал тут и в личку.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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