Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 жов, 2020 16:43
Квесторе_поверніться написав:
Треба було 2 річні під 18% заюзати.
Не б1да , у мне Форвард 1/8 в1д обьему МОЙ КАПИТАЛ.
Что такое 1/8? На життя сильно не влияе .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Додано: Нед 25 жов, 2020 19:07
Кочевник написав: Support BForward написав:
Друзья, добрый день.
У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение.
Спасибо.
Якщо депозитка закінчується за 2 місяці, також звертатися?
Також приєднуюся до данного питання.
Отримай бонус за карту/депо: MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
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Додано: Нед 25 жов, 2020 20:32
jay2004 так просят же в личку писать
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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Додано: Пон 26 жов, 2020 07:56
omb написав: jay2004
так просят же в личку писать
Так он просто продублировал тут и в личку.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL -10% КЕШБЕК+ 55грн. bit.ly/2UjL2rO На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Додано: Пон 26 жов, 2020 09:07
ukrprom2014 а смысл
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
Повідомлень: 2360
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:16
unlock написав:
Перевыпускаются в отделении на неименные мгновенного выпуска. БВК на простор цыпу, депозитка на чёрную цыпу.
БВК для снятия теперь вообще бомбовая карта-без комиссии за снятие в любом банкомате, который понимает ПС Простор.
Сомнительное преимущество.
Кроме как снять в банкомате/кассе карта больше ни на что не годится.
idealstorm
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:22
idealstorm написав: unlock написав:
Перевыпускаются в отделении на неименные мгновенного выпуска. БВК на простор цыпу, депозитка на чёрную цыпу.
БВК для снятия теперь вообще бомбовая карта-без комиссии за снятие в любом банкомате, который понимает ПС Простор.
Сомнительное преимущество.
Кроме как снять в банкомате/кассе карта больше ни на что не годится.
Ось це...особливо бентижить
4.3. поповнення картки Банку з картки іншого Банку або поповнення картки
іншого Банку -
послуга не надається https://www.forward-bank.com/cards/koko ... dlya_v.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:35
Квесторе_поверніться написав: idealstorm написав: unlock написав:
Перевыпускаются в отделении на неименные мгновенного выпуска. БВК на простор цыпу, депозитка на чёрную цыпу.
БВК для снятия теперь вообще бомбовая карта-без комиссии за снятие в любом банкомате, который понимает ПС Простор.
Сомнительное преимущество.
Кроме как снять в банкомате/кассе карта больше ни на что не годится.
Ось це...особливо бентижить
4.3. поповнення картки Банку з картки іншого Банку або поповнення картки
іншого Банку -
послуга не надається https://www.forward-bank.com/cards/koko ... dlya_v.pdf
Тільки що потягнув форвардом на БВК Простір з БВР мастеркарда. Все поповнилося.
б.Шон
unlock
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:50
Support BForward написав:
Друзья, добрый день.
У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение.
Спасибо.
Офпреду и отделению на Саксаганского - РЕСПЕКТ!
Перевыпуск Депозитки занял всего 2 минуты!
Sergion
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:51
Sergion написав: Support BForward написав:
Друзья, добрый день.
У кого вопросы с перевыпуском Депозитки, пожалуйста, напишите мне в ЛС: ФИО, номер телефона, город, желательно отделение.
Спасибо.
Офпреду и отделению на Саксаганского - РЕСПЕКТ!
Перевыпуск Депозитки занял всего 2 минуты!
Я же писал тут - надо перевыпуск Депозитки - идите на Саксаганского. Перезвонить перед походом тоже желательно 0443930494.
б.Шон
unlock
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З нами з: 14.06.12
Подякував: 517 раз.
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