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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:58
unlock написав:
Я же писал тут - надо перевыпуск Депозитки - идите на Саксаганского. Перезвонить перед походом тоже желательно 0443930494.
что бы все не ходили на Саксаганского
офпред тут и спросила в какие отделения надо отправить болванки депозиток
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Додано: Пон 26 жов, 2020 12:28
J написав: unlock написав:
Я же писал тут - надо перевыпуск Депозитки - идите на Саксаганского. Перезвонить перед походом тоже желательно 0443930494.
что бы все не ходили на Саксаганского
офпред тут и спросила в какие отделения надо отправить болванки депозиток
Ленинградка (проспект Соборности) - обязательно отправте болванки.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
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Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
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Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
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