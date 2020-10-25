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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4380438143824383

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:58

  unlock написав:Я же писал тут - надо перевыпуск Депозитки - идите на Саксаганского. Перезвонить перед походом тоже желательно 0443930494.

что бы все не ходили на Саксаганского
офпред тут и спросила в какие отделения надо отправить болванки депозиток
J
 
Повідомлень: 4975
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:28

  J написав:
  unlock написав:Я же писал тут - надо перевыпуск Депозитки - идите на Саксаганского. Перезвонить перед походом тоже желательно 0443930494.

что бы все не ходили на Саксаганского
офпред тут и спросила в какие отделения надо отправить болванки депозиток


Ленинградка (проспект Соборности) - обязательно отправте болванки.
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    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 19.02.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 283 раз.
 
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  #<1 ... 4380438143824383
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