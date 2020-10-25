что бы все не ходили на Саксаганского
офпред тут и спросила в какие отделения надо отправить болванки депозиток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:58
Додано: Пон 26 жов, 2020 12:28
Ленинградка (проспект Соборности) - обязательно отправте болванки.
Отримай бонус за карту/депо:
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:53
Додано: Пон 26 жов, 2020 16:25
Пластик виглядає 10 місячної свіжості.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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