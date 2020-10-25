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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:58
unlock написав:
Я же писал тут - надо перевыпуск Депозитки - идите на Саксаганского. Перезвонить перед походом тоже желательно 0443930494.
что бы все не ходили на Саксаганского
офпред тут и спросила в какие отделения надо отправить болванки депозиток
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Додано: Пон 26 жов, 2020 12:28
J написав: unlock написав:
Я же писал тут - надо перевыпуск Депозитки - идите на Саксаганского. Перезвонить перед походом тоже желательно 0443930494.
что бы все не ходили на Саксаганского
офпред тут и спросила в какие отделения надо отправить болванки депозиток
Ленинградка (проспект Соборности) - обязательно отправте болванки.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
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Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
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Додано: Пон 26 жов, 2020 14:38
Sergion написав:
Перевыпуск Депозитки занял всего 2 минуты!
І скільки років пластик можна юзати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 14:53
Квесторе_поверніться написав: Sergion написав:
Перевыпуск Депозитки занял всего 2 минуты!
І скільки років пластик можна юзати?
50 месяцев
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Sergion
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Додано: Пон 26 жов, 2020 16:25
Пластик виглядає 10 місячної свіжості.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:12
Sergion
5 лет=60мес.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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