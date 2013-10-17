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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4380438143824383

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:58

  unlock написав:Я же писал тут - надо перевыпуск Депозитки - идите на Саксаганского. Перезвонить перед походом тоже желательно 0443930494.

что бы все не ходили на Саксаганского
офпред тут и спросила в какие отделения надо отправить болванки депозиток
J
 
Повідомлень: 4977
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Подякував: 23 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:28

  J написав:
  unlock написав:Я же писал тут - надо перевыпуск Депозитки - идите на Саксаганского. Перезвонить перед походом тоже желательно 0443930494.

что бы все не ходили на Саксаганского
офпред тут и спросила в какие отделения надо отправить болванки депозиток


Ленинградка (проспект Соборности) - обязательно отправте болванки.
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    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Sergion написав:Перевыпуск Депозитки занял всего 2 минуты!

І скільки років пластик можна юзати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34862
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1747 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:53

  Квесторе_поверніться написав:
  Sergion написав:Перевыпуск Депозитки занял всего 2 минуты!

І скільки років пластик можна юзати?

50 месяцев
Sergion
 
Повідомлень: 468
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:25

Пластик виглядає 10 місячної свіжості.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34862
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1747 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:12

Sergion
5 лет=60мес.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 23:10

ukrprom2014 и что?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2363
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Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 07:34

как шо
тянет на филдсовскую премию :)
v57
 
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