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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 09:19
Anadonta, да все правильно поняли. В конце достаточно также с Моно стянуть
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 27 жов, 2020 09:21
clientage написав:Anadonta
, да все правильно поняли. В конце достаточно также с Моно стянуть
Clientage, спасибо!
Как всегда - оперативно и по сути!
Всех благ!
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Anadonta
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Додано: Вів 27 жов, 2020 09:48
Anadonta написав: clientage написав:Anadonta
, да все правильно поняли. В конце достаточно также с Моно стянуть
Clientage, спасибо!
Как всегда - оперативно и по сути!
Всех благ!
Виведений сьогодні кешбек по рахунку проведеться завтра.
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KVV
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:07
KVV
Важное уточнение. Спасибо!
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Anadonta
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:32
Anadonta написав:KVV
Важное уточнение. Спасибо!
Щось малувато комуналі Ви вирішили заплатити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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