RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4381438243834384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:19

Anadonta, да все правильно поняли. В конце достаточно также с Моно стянуть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32707
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2605 раз.
Подякували: 3838 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:21

  clientage написав:Anadonta, да все правильно поняли. В конце достаточно также с Моно стянуть


Clientage, спасибо!
Как всегда - оперативно и по сути!
Всех благ!
Anadonta
 
Повідомлень: 928
З нами з: 25.11.12
Подякував: 153 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:48

  Anadonta написав:
  clientage написав:Anadonta, да все правильно поняли. В конце достаточно также с Моно стянуть


Clientage, спасибо!
Как всегда - оперативно и по сути!
Всех благ!

Виведений сьогодні кешбек по рахунку проведеться завтра.
KVV
 
Повідомлень: 563
З нами з: 29.11.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:07

KVV

Важное уточнение. Спасибо!
Anadonta
 
Повідомлень: 928
З нами з: 25.11.12
Подякував: 153 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:32

  Anadonta написав:KVV

Важное уточнение. Спасибо!

Щось малувато комуналі Ви вирішили заплатити. :wink:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34864
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1747 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4381438243834384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, ol_zy, Ratatui, uavasylynka і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9046, 9047, 9048
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90475 10664229
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 10:21
v57
Юнекс Банк 1 ... 233, 234, 235
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2346 69005
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 09:00
cohan
ОКСІ БАНК 1 ... 81, 82, 83
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
825 116828
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 07:14
Ethereum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21002)
27.10.2020 10:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.