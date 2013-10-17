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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4382438343844385>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:19

Anadonta, да все правильно поняли. В конце достаточно также с Моно стянуть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32712
З нами з: 08.12.07
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Подякували: 3838 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:21

  clientage написав:Anadonta, да все правильно поняли. В конце достаточно также с Моно стянуть


Clientage, спасибо!
Как всегда - оперативно и по сути!
Всех благ!
Anadonta
 
Повідомлень: 930
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:48

  Anadonta написав:
  clientage написав:Anadonta, да все правильно поняли. В конце достаточно также с Моно стянуть


Clientage, спасибо!
Как всегда - оперативно и по сути!
Всех благ!

Виведений сьогодні кешбек по рахунку проведеться завтра.
KVV
 
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Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:07

KVV

Важное уточнение. Спасибо!
Anadonta
 
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Подякував: 154 раз.
Подякували: 149 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:32

  Anadonta написав:KVV

Важное уточнение. Спасибо!

Щось малувато комуналі Ви вирішили заплатити. :wink:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Щось малувато комуналі Ви вирішили заплатити.

Ну даа, нуна на всю катушку Ахмет-баю за тепло заплатить
Ну полюбэ будим греть Неньку всю зиму распахнутыми настеж окнами :mrgreen:
От думаю хурму на подоконике выращивать
Востаннє редагувалось clientage в Вів 27 жов, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Подякували: 3838 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:58

Квесторе_поверніться а Ви скільки закінули? ~14300? :wink:
KVV
 
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Подякував: 25 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:02

  KVV написав:Квесторе_поверніться а Ви скільки закінули? ~14300? :wink:

14285,59

ПС. Ой, в вэб-ИБ жоnенькая карта наконец появилась, касиииво :P
А в Апликухе нее -- обе черные :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32712
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:16

  clientage написав:
  KVV написав:Квесторе_поверніться а Ви скільки закінули? ~14300? :wink:

14285,59

ПС. Ой, в вэб-ИБ жоnенькая карта наконец появилась, касиииво :P
А в Апликухе нее -- обе черные :evil:

Дякую за цифірь...переплачувати не нуна. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:38

  clientage написав:
  KVV написав:Квесторе_поверніться а Ви скільки закінули? ~14300? :wink:

14285,59

ПС. Ой, в вэб-ИБ жоnенькая карта наконец появилась, касиииво :P
А в Апликухе нее -- обе черные :evil:

Сегодняшнее обновление надо установить.
Зображення
Востаннє редагувалось unlock в Вів 27 жов, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
б.Шон
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