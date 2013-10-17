Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 09:19
Anadonta, да все правильно поняли. В конце достаточно также с Моно стянуть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32712
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Додано: Вів 27 жов, 2020 09:21
clientage написав: Anadonta
, да все правильно поняли. В конце достаточно также с Моно стянуть
Clientage, спасибо!
Как всегда - оперативно и по сути!
Всех благ!
Anadonta
Повідомлень: 930
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Додано: Вів 27 жов, 2020 09:48
Anadonta написав: clientage написав: Anadonta
, да все правильно поняли. В конце достаточно также с Моно стянуть
Clientage, спасибо!
Как всегда - оперативно и по сути!
Всех благ!
Виведений сьогодні кешбек по рахунку проведеться завтра.
KVV
Повідомлень: 566
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Подякували: 61 раз.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:07
KVV Важное уточнение. Спасибо!
Anadonta
Повідомлень: 930
З нами з: 25.11.12
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Подякували: 149 раз.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:32
Anadonta написав: KVV
Важное уточнение. Спасибо!
Щось малувато комуналі Ви вирішили заплатити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 34869
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1748 раз.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:58
Квесторе_поверніться написав:
Щось малувато комуналі Ви вирішили заплатити.
Ну даа, нуна на всю катушку Ахмет-баю за тепло заплатить
Ну полюбэ будим греть Неньку всю зиму распахнутыми настеж окнами
От думаю хурму на подоконике выращивать
Востаннє редагувалось
clientage
в Вів 27 жов, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
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Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32712
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2606 раз.
Подякували: 3838 раз.
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2
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:58
Квесторе_поверніться
а Ви скільки закінули? ~14300?
KVV
Повідомлень: 566
З нами з: 29.11.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 61 раз.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:02
KVV написав: Квесторе_поверніться
а Ви скільки закінули? ~14300?
14285,59
ПС. Ой, в вэб-ИБ жоnенькая карта наконец появилась, касиииво
А в Апликухе нее -- обе черные
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32712
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2606 раз.
Подякували: 3838 раз.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:16
clientage написав: KVV написав: Квесторе_поверніться
а Ви скільки закінули? ~14300?
14285,59
ПС. Ой, в вэб-ИБ жоnенькая карта наконец появилась, касиииво
А в Апликухе нее -- обе черные
Дякую за цифірь...переплачувати не нуна.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 34869
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1748 раз.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:38
clientage написав: KVV написав: Квесторе_поверніться
а Ви скільки закінули? ~14300?
14285,59
ПС. Ой, в вэб-ИБ жоnенькая карта наконец появилась, касиииво
А в Апликухе нее -- обе черные
Сегодняшнее обновление надо установить.
Востаннє редагувалось
unlock
в Вів 27 жов, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
б.Шон
unlock
Повідомлень: 2845
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Подякував: 517 раз.
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