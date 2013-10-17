|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:38
Квесторе_поверніться написав: Anadonta написав:KVV
Важное уточнение. Спасибо!
Щось малувато комуналі Ви вирішили заплатити.
Думав сплатити лише те, що по факту нарахували. Але тепер думаю, може й справді авансом закинути по максимуму?
Дякую за ідею!
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 930
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:39
unlock написав:
Картинки карт в приложении после сегодняшнего апдейта приложения стали соответствовать реальным картам(кроме Депозитки).
У меня и Депозитка соответствует
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9279
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 445 раз.
- Подякували: 994 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:40
Vorlon написав: unlock написав:
Картинки карт в приложении после сегодняшнего апдейта приложения стали соответствовать реальным картам(кроме Депозитки).
У меня и Депозитка соответствует
Старая что ли?
б.Шон
-
unlock
-
-
- Повідомлень: 2845
- З нами з: 14.06.12
- Подякував: 517 раз.
- Подякували: 439 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:42
Anadonta написав: Квесторе_поверніться написав: Anadonta написав:KVV
Важное уточнение. Спасибо!
Щось малувато комуналі Ви вирішили заплатити.
Думав сплатити лише те, що по факту нарахували. Але тепер думаю, може й справді авансом закинути по максимуму?
Дякую за ідею!
откройте укрсиб карту для интернета, платите вовремя и получайте 5% чистого кешбека каждый месяц
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2364
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:46
unlock написав:
Старая что ли?
Ага - она у меня до середины следующего года
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9279
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 445 раз.
- Подякували: 994 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:48
unlock написав:
Сегодняшнее обновление надо установить.
Ёооо. Токошо залетело -- цяця!
...еще и по О.Банку
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32712
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2606 раз.
- Подякували: 3838 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:56
omb написав:
откройте укрсиб карту для интернета, платите вовремя и получайте 5% чистого кешбека каждый месяц
Спасибо, парочка New Card работают на всю катушку с января этого года. Но оттуда имеет смысл тратить только по 10 тыс., а тут такой аукцион невиданной щедрости! Грех не воспользоваться...
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 930
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|90481
|10664594
|
|
|2346
|69029
|
Вів 27 жов, 2020 09:00
cohan
|
|825
|116840
|
|