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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4382438343844385

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Anadonta написав:KVV

Важное уточнение. Спасибо!

Щось малувато комуналі Ви вирішили заплатити. :wink:


Думав сплатити лише те, що по факту нарахували. Але тепер думаю, може й справді авансом закинути по максимуму?
Дякую за ідею!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:39

  unlock написав:Картинки карт в приложении после сегодняшнего апдейта приложения стали соответствовать реальным картам(кроме Депозитки).

У меня и Депозитка соответствует :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:40

  Vorlon написав:
  unlock написав:Картинки карт в приложении после сегодняшнего апдейта приложения стали соответствовать реальным картам(кроме Депозитки).

У меня и Депозитка соответствует :)

Старая что ли? :)
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:42

  Anadonta написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Anadonta написав:KVV

Важное уточнение. Спасибо!

Щось малувато комуналі Ви вирішили заплатити. :wink:


Думав сплатити лише те, що по факту нарахували. Але тепер думаю, може й справді авансом закинути по максимуму?
Дякую за ідею!
откройте укрсиб карту для интернета, платите вовремя и получайте 5% чистого кешбека каждый месяц :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:46

  unlock написав:Старая что ли?

Ага - она у меня до середины следующего года :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  unlock написав:Сегодняшнее обновление надо установить.

Ёооо. Токошо залетело -- цяця!
...еще и по О.Банку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:56

  omb написав:откройте укрсиб карту для интернета, платите вовремя и получайте 5% чистого кешбека каждый месяц :)


Спасибо, парочка New Card работают на всю катушку с января этого года. Но оттуда имеет смысл тратить только по 10 тыс., а тут такой аукцион невиданной щедрости! Грех не воспользоваться...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:15

Anadonta ну если выгребаете по 20к в месяц, то таки да, форвард спасает
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:43

  clientage написав:
  unlock написав:Сегодняшнее обновление надо установить.

Ёооо. Токошо залетело -- цяця!
...еще и по О.Банку

Прикольно!
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:47

вот извращенцы :)
в хорошем смысле
красиво!
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