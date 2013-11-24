|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 19:02
банк хвалиться свіжими досягненнями (прийшло на пошту)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 27 жов, 2020 19:17
та жоnенька картка в ИБ -- эт всьоо, больше ничо и не нуна
А эт вот особенные достижения:
Кривоватый 3Д-сек, который работает в паре с ОТП Фарсика. Зачем?
И подождемсс Вау-эффекту после РД у пересічного. Думаю Фарсику не раз еще аукнутся эти 7% с кредитных
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, kushvadimv, Ratatui і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|