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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4383438443854386

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 19:02

банк хвалиться свіжими досягненнями (прийшло на пошту)

https://www.forward-bank.com/rassylka/2 ... digest.jpg
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 19:17

  greenozon написав:банк хвалиться свіжими досягненнями (прийшло на пошту)

https://www.forward-bank.com/rassylka/2 ... digest.jpg

та жоnенька картка в ИБ -- эт всьоо, больше ничо и не нуна :P

А эт вот особенные достижения:
Зображення

Кривоватый 3Д-сек, который работает в паре с ОТП Фарсика. Зачем?
И подождемсс Вау-эффекту после РД у пересічного. Думаю Фарсику не раз еще аукнутся эти 7% с кредитных :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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