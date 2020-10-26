|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 19:02
банк хвалиться свіжими досягненнями (прийшло на пошту)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 27 жов, 2020 19:17
та жоnенька картка в ИБ -- эт всьоо, больше ничо и не нуна
А эт вот особенные достижения:
Кривоватый 3Д-сек, который работает в паре с ОТП Фарсика. Зачем?
И подождемсс Вау-эффекту после РД у пересічного. Думаю Фарсику не раз еще аукнутся эти 7% с кредитных
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 жов, 2020 19:51
clientage ну они предупреждали как могли
Кешбечные карты!
Додано: Вів 27 жов, 2020 20:16
помню как михайловский хвалился накануне ва (никаких аналогий и намёков).
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 27 жов, 2020 20:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
не только хвалится, уже и донимает предложениями:
берите готивкою - не нада
берите кредитку - ......
PS Изначально не давали кредитку, занес на депозиты - планка упала , няривают без устали.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Вів 27 жов, 2020 20:37
Ше суботу було...чи це щось інше?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|