RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4383438443854386

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 19:02

банк хвалиться свіжими досягненнями (прийшло на пошту)

https://www.forward-bank.com/rassylka/2 ... digest.jpg
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9932
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 19:17

  greenozon написав:банк хвалиться свіжими досягненнями (прийшло на пошту)

https://www.forward-bank.com/rassylka/2 ... digest.jpg

та жоnенька картка в ИБ -- эт всьоо, больше ничо и не нуна :P

А эт вот особенные достижения:
Зображення

Кривоватый 3Д-сек, который работает в паре с ОТП Фарсика. Зачем?
И подождемсс Вау-эффекту после РД у пересічного. Думаю Фарсику не раз еще аукнутся эти 7% с кредитных :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32719
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2607 раз.
Подякували: 3838 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 19:51

clientage ну они предупреждали как могли :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2367
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 20:16

  greenozon написав:банк хвалиться свіжими досягненнями (прийшло на пошту)

https://www.forward-bank.com/rassylka/2 ... digest.jpg

помню как михайловский хвалился накануне ва (никаких аналогий и намёков).
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4803
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1019 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 20:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:банк хвалиться свіжими досягненнями


не только хвалится, уже и донимает предложениями:
берите готивкою - не нада
берите кредитку - ......

PS Изначально не давали кредитку, занес на депозиты - планка упала , няривают без устали.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3735
З нами з: 23.11.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 20:37

  greenozon написав:банк хвалиться свіжими досягненнями (прийшло на пошту)

https://www.forward-bank.com/rassylka/2 ... digest.jpg

Ше суботу було...чи це щось інше?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34875
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:09

  Goodman написав:
  greenozon написав:банк хвалиться свіжими досягненнями


не только хвалится, уже и донимает предложениями:
берите готивкою - не нада
берите кредитку - ......

PS Изначально не давали кредитку, занес на депозиты - планка упала , няривают без устали.


ви стали ближчі до банку і він почав вас "ухаживать" :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9932
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:37

greenozon так этож хорошо, есть резервы :D
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2367
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4383438443854386
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 234, 235, 236
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2351 69328
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 22:24
Flamingo
Альфа-Банк 1 ... 9048, 9049, 9050
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90494 10666574
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 22:04
greenozon
А-Банк 1 ... 1737, 1738, 1739
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17383 2431793
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 21:43
Julio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.