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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4384438543864387

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:18

  clientage написав:
  ROLF написав:А с каких это пор в Форварде переводы с карты на карту только в опер. время?

Да постоянно. Просто возвращается перевод
Я стараюсь их тяни-толкайкой после 20:00 не пользоваться

Я так понимаю, провести текущим днем после 19..20:00 им жаба не позволяет, а сделать проводку следующим опердн им хисту не вистачає :mrgreen:

Понял,значить будем тянуть....
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:26

Коллеги, так может надо жаловаться - чтобы исправили? Не здесь конечно. А то ещё долго будет продолжаться этот маразм :(
Vorlon
 
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  #<1 ... 4384438543864387
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