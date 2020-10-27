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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 09:18
clientage написав: ROLF написав:
А с каких это пор в Форварде переводы с карты на карту только в опер. время?
Да постоянно. Просто возвращается перевод
Я стараюсь их тяни-толкайкой после 20:00 не пользоваться
Я так понимаю, провести текущим днем после 19..20:00 им жаба не позволяет, а сделать проводку следующим опердн им хисту не вистачає
Понял,значить будем тянуть....
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ROLF
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:26
Коллеги, так может надо жаловаться - чтобы исправили? Не здесь конечно. А то ещё долго будет продолжаться этот маразм
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Vorlon
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