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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 09:18
clientage написав: ROLF написав:
А с каких это пор в Форварде переводы с карты на карту только в опер. время?
Да постоянно. Просто возвращается перевод
Я стараюсь их тяни-толкайкой после 20:00 не пользоваться
Я так понимаю, провести текущим днем после 19..20:00 им жаба не позволяет, а сделать проводку следующим опердн им хисту не вистачає
Понял,значить будем тянуть....
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ROLF
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:26
Коллеги, так может надо жаловаться - чтобы исправили? Не здесь конечно. А то ещё долго будет продолжаться этот маразм
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Vorlon
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:33
Vorlon написав:
Коллеги, так может надо жаловаться - чтобы исправили? Не здесь конечно. А то ещё долго будет продолжаться этот маразм
Я в саппорт писал из ИБ
Они съезжают с темы: типа повторите перевод позже
Ну раз 5 повторил
И на 2й раз када попал, опять пару раз повторил
И я так понял, шо раз саппорт из ИБ не может по сути ответить, то значит это спецом так заточено.
Ну а дергать чужим р2р часто даже выгоднее
Так и живем
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:38
Vorlon Звонил на горячку...сказали регламент банка
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ROLF
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Додано: Сер 28 жов, 2020 10:37
ROLF написав:Vorlon
Звонил на горячку...сказали регламент банка
Колись в Фарсі за московитського процесінгу був регламент...зараз хіба є?
Де його можна глянути?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 28 жов, 2020 10:38
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Оформила дебетовую Коко-кард. Три выбранных продукта кэшбека это максимальные баллы, а остальное как? Прочитала приложение, но из таблицы неясно, будет ли что-то учитываться при оплате.
У Альфы свои максимальные, а за остальные покупки при оплате телефоном 0,5%. Как тут?
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Hella
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Додано: Сер 28 жов, 2020 10:43
Hella написав:
У Альфы свои максимальные, а за остальные покупки при оплате телефоном 0,5%. Как тут?
Кешбек тільки на вибрані категорії. Все інше - 0%.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Сер 28 жов, 2020 10:46
miltador
Спасибо!
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Hella
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Додано: Сер 28 жов, 2020 10:48
ROLF написав:Vorlon
Звонил на горячку...сказали регламент банка
токо шо отправил 500 грн на моню.. минут 10 переводило.. шота форвард буксует, раньше всегда все летало
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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