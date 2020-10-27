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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4384438543864387

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:18

  clientage написав:
  ROLF написав:А с каких это пор в Форварде переводы с карты на карту только в опер. время?

Да постоянно. Просто возвращается перевод
Я стараюсь их тяни-толкайкой после 20:00 не пользоваться

Я так понимаю, провести текущим днем после 19..20:00 им жаба не позволяет, а сделать проводку следующим опердн им хисту не вистачає :mrgreen:

Понял,значить будем тянуть....
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:26

Коллеги, так может надо жаловаться - чтобы исправили? Не здесь конечно. А то ещё долго будет продолжаться этот маразм :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:33

  Vorlon написав:Коллеги, так может надо жаловаться - чтобы исправили? Не здесь конечно. А то ещё долго будет продолжаться этот маразм :(

Я в саппорт писал из ИБ
Они съезжают с темы: типа повторите перевод позже :mrgreen:
Ну раз 5 повторил
И на 2й раз када попал, опять пару раз повторил :mrgreen:
И я так понял, шо раз саппорт из ИБ не может по сути ответить, то значит это спецом так заточено.
Ну а дергать чужим р2р часто даже выгоднее
Так и живем
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:38

Vorlon Звонил на горячку...сказали регламент банка
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:37

  ROLF написав:Vorlon Звонил на горячку...сказали регламент банка

Колись в Фарсі за московитського процесінгу був регламент...зараз хіба є?
Де його можна глянути?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Оформила дебетовую Коко-кард. Три выбранных продукта кэшбека это максимальные баллы, а остальное как? Прочитала приложение, но из таблицы неясно, будет ли что-то учитываться при оплате.
У Альфы свои максимальные, а за остальные покупки при оплате телефоном 0,5%. Как тут?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:43

  Hella написав:У Альфы свои максимальные, а за остальные покупки при оплате телефоном 0,5%. Как тут?

Кешбек тільки на вибрані категорії. Все інше - 0%.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:46

miltador
Спасибо!
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:48

  ROLF написав:Vorlon Звонил на горячку...сказали регламент банка
токо шо отправил 500 грн на моню.. минут 10 переводило.. шота форвард буксует, раньше всегда все летало
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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