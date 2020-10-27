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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4385438643874388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:36

На сайті банки є звіт по господарці за 3 квартала року 2020.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34886
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1749 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:06

  Kevin написав:
  unlock написав:Простор


Простор с 3-х значным кодом для оплаты в интернете?

Именно так.
б.Шон
unlock
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Повідомлень: 2847
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:16

  unlock написав:
  Kevin написав:
  unlock написав:Простор


Простор с 3-х значным кодом для оплаты в интернете?

Именно так.


Перевыпуск БВК и депозитки будет со сменой тарифа?
Kevin
 
Повідомлень: 429
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Kevin написав:Перевыпуск БВК и депозитки будет со сменой тарифа?

Ні в якому разі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34886
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1749 раз.
 
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  #<1 ... 4385438643874388
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