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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:36
На сайті банки є звіт по господарці за 3 квартала року 2020.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:06
б.Шон
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:16
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 28 жов, 2020 17:52
...
Перевыпуск БВК и депозитки будет со сменой тарифа?[/quote]
зміни в тарифах (наприклад зміна % на залишок) трапляєтся час від часу, з незалежних від клієнта причин, але
банк про це заздалегідь повідомляє
якщо ж перевипуск, то договір то й же, продукт то й же
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 28 жов, 2020 18:17
Регламентні роботи в Forward online
Шановні клієнти!
Повідомляємо, що 28 жовтня 2020 року з 21:00 до 23:00 в інтернет-банку Forward online будуть проводитися регламентні роботи.
Проносимо вибачення за тимчасові незручності.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 28 жов, 2020 18:21
Ооо, наконец-то настроите, шобы ваш р2р работал круглосуточно
... делайте хоть что-нибудь!
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