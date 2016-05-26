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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 22:57
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... arif_z.pdf
Kevin написав: unlock написав: Kevin написав:
Простор с 3-х значным кодом для оплаты в интернете?
Именно так.
Перевыпуск БВК и депозитки будет со сменой тарифа?
раздел 1.2.2 - БВК.
По депозитке ничего не меняется.
б.Шон
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