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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4386438743884389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 22:57

  Kevin написав:
  unlock написав:
  Kevin написав:
Простор с 3-х значным кодом для оплаты в интернете?

Именно так.


Перевыпуск БВК и депозитки будет со сменой тарифа?

https://www.forward-bank.com/cards/koko ... arif_z.pdf раздел 1.2.2 - БВК.
По депозитке ничего не меняется.
б.Шон
unlock
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  #<1 ... 4386438743884389
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