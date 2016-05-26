По депозитке ничего не меняется.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 22:57
По депозитке ничего не меняется.
б.Шон
Додано: Чет 29 жов, 2020 08:42
Так я и не сумел убрать 0.90 грн минимального платежа. Из-за этого я не могу вывести кишмиш?
Общался с холодной линией (благодаря содействию Смотрящего набрали сами) - грят сделайте любое пополнение карты и уйдёт. Пополнял счёт не раз и уже вывел в маленький плюс своих средств - толку ноль, продолжают висеть 90 копеек.
Напасть...
Шо это такое может быть?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Чет 29 жов, 2020 09:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
swan forever, может карта ждёт проводки пополнения по счёту? СЭПом не пробовали пополнить?
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