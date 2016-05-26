Додано: Чет 29 жов, 2020 08:42

Так я и не сумел убрать 0.90 грн минимального платежа. Из-за этого я не могу вывести кишмиш?

Общался с холодной линией (благодаря содействию Смотрящего набрали сами) - грят сделайте любое пополнение карты и уйдёт. Пополнял счёт не раз и уже вывел в маленький плюс своих средств - толку ноль, продолжают висеть 90 копеек.

Напасть...

Шо это такое может быть?

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.