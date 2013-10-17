RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4386438743884389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 22:57

  Kevin написав:
  unlock написав:
  Kevin написав:
Простор с 3-х значным кодом для оплаты в интернете?

Именно так.


Перевыпуск БВК и депозитки будет со сменой тарифа?

https://www.forward-bank.com/cards/koko ... arif_z.pdf раздел 1.2.2 - БВК.
По депозитке ничего не меняется.
б.Шон
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2848
З нами з: 14.06.12
Подякував: 517 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 08:42

Так я и не сумел убрать 0.90 грн минимального платежа. Из-за этого я не могу вывести кишмиш?
Общался с холодной линией (благодаря содействию Смотрящего набрали сами) - грят сделайте любое пополнение карты и уйдёт. Пополнял счёт не раз и уже вывел в маленький плюс своих средств - толку ноль, продолжают висеть 90 копеек.
Напасть...
Шо это такое может быть?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 911
З нами з: 27.05.15
Подякував: 152 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

swan forever, может карта ждёт проводки пополнения по счёту? СЭПом не пробовали пополнить?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2586
З нами з: 08.03.18
Подякував: 263 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Support BForward написав:Шановні клієнти!

Было б здорово видеть такие уведомления в приложении. Далеко не все клиенты читают этот форум.


Не мешало бы официального представителя банка сюда на постоянку, глядиш и ветка бы набрала оборотов, Форвард по кешбеку счас в первых, а вопросы накопились...
joik
 
Повідомлень: 298
З нами з: 24.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  joik написав:Форвард по кешбеку счас в первых

Шановний офПред помінявся в Фарса...можливо вже не раз...недостатній тут піар банки як факт...так думаю.
Можливо запитання форумчан для високих посадових осіб банки є дрібними і такими що не заслуговують на відповідь.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34896
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:01

  Квесторе_поверніться написав:
  joik написав:Форвард по кешбеку счас в первых

Шановний офПред помінявся в Фарса...можливо вже не раз...недостатній тут піар банки як факт...так думаю.
Можливо запитання форумчан для високих посадових осіб банки є дрібними і такими що не заслуговують на відповідь.


Согласен...
Ближе к клиентам нужно быть, на ветке концентрируется фокус група из свинорылов, которые юзают продукты банка во все стороны, фидбек 360 можно получить только тут, для банка это золотое дно....
joik
 
Повідомлень: 298
З нами з: 24.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4386438743884389
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, ingtrans, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9052, 9053, 9054
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90533 10671897
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 12:16
Vorlon
ОКСІ БАНК 1 ... 82, 83, 84
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
830 117172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 12:13
Вкладчик1234
Идея Банк 1 ... 1877, 1878, 1879
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18789 2638394
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 12:09
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25965)
29.10.2020 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.