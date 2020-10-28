По депозитке ничего не меняется.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 жов, 2020 22:57
По депозитке ничего не меняется.
б.Шон
Додано: Чет 29 жов, 2020 08:42
Так я и не сумел убрать 0.90 грн минимального платежа. Из-за этого я не могу вывести кишмиш?
Общался с холодной линией (благодаря содействию Смотрящего набрали сами) - грят сделайте любое пополнение карты и уйдёт. Пополнял счёт не раз и уже вывел в маленький плюс своих средств - толку ноль, продолжают висеть 90 копеек.
Напасть...
Шо это такое может быть?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Чет 29 жов, 2020 09:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
swan forever, может карта ждёт проводки пополнения по счёту? СЭПом не пробовали пополнить?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:34
Не мешало бы официального представителя банка сюда на постоянку, глядиш и ветка бы набрала оборотов, Форвард по кешбеку счас в первых, а вопросы накопились...
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Шановний офПред помінявся в Фарса...можливо вже не раз...недостатній тут піар банки як факт...так думаю.
Можливо запитання форумчан для високих посадових осіб банки є дрібними і такими що не заслуговують на відповідь.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 29 жов, 2020 12:01
Согласен...
Ближе к клиентам нужно быть, на ветке концентрируется фокус група из свинорылов, которые юзают продукты банка во все стороны, фидбек 360 можно получить только тут, для банка это золотое дно....
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:54
vitaliy_berdinskikh
На сайте банка есть информация
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:56
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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