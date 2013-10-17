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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4387438843894390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  joik написав:Не мешало бы официального представителя банка сюда на постоянку, глядиш и ветка бы набрала оборотов, Форвард по кешбеку счас в первых, а вопросы накопились...
некогда им в интернетах отвечать они прибыли считают)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:03

  joik написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Support BForward написав:Шановні клієнти!

Было б здорово видеть такие уведомления в приложении. Далеко не все клиенты читают этот форум.


Не мешало бы официального представителя банка сюда на постоянку, глядиш и ветка бы набрала оборотов, Форвард по кешбеку счас в первых, а вопросы накопились...


Друзья, я всегда с вами :)
Если у вас возникают срочные вопросы, пишите мне ЛС, пожалуйста.
Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliian написав:некогда им в интернетах отвечать они прибыли считают)

да , есть такое - доливаем депики в Форвард, чтобы было им чем кредитовать.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:05

  Support BForward написав:Друзья, я всегда с вами :)
Если у вас возникают срочные вопросы, пишите мне ЛС, пожалуйста.
Спасибо.

Чи планується банком додавання підтримки оплати через Mi Band 4 з NFC?
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:07

Support BForward, це Ви через ПП будете банку піарити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:07

  Goodman написав:
  vitaliian написав:некогда им в интернетах отвечать они прибыли считают)

да , есть такое - доливаем депики в Форвард, чтобы было им чем кредитовать.

и я туда же)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:18

  miltador написав:
  Support BForward написав:Друзья, я всегда с вами :)
Если у вас возникают срочные вопросы, пишите мне ЛС, пожалуйста.
Спасибо.

Чи планується банком додавання підтримки оплати через Mi Band 4 з NFC?


Пока не планируем.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:29

  Support BForward написав:
  miltador написав:
  Support BForward написав:Друзья, я всегда с вами :)
Если у вас возникают срочные вопросы, пишите мне ЛС, пожалуйста.
Спасибо.

Чи планується банком додавання підтримки оплати через Mi Band 4 з NFC?


Пока не планируем.

Нипооонял, у меня уже давно все ваши карты в МиБэнде!
Вы ж одни из первых поддержали МиБэнд!
Ущипните меня :lol: :lol: :lol:

изУчивайте :)
viewtopic.php?p=5063365#p5063365
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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