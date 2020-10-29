Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 21:02
joik написав:
Не мешало бы официального представителя банка сюда на постоянку, глядиш и ветка бы набрала оборотов, Форвард по кешбеку счас в первых, а вопросы накопились...
некогда им в интернетах отвечать они прибыли считают)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Повідомлень: 4824
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1383 раз.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:03
joik написав: vitaliy_berdinskikh написав: Support BForward написав:
Шановні клієнти!
Было б здорово видеть такие уведомления в приложении. Далеко не все клиенты читают этот форум.
Не мешало бы официального представителя банка сюда на постоянку, глядиш и ветка бы набрала оборотов, Форвард по кешбеку счас в первых, а вопросы накопились...
Друзья, я всегда с вами
Если у вас возникают срочные вопросы, пишите мне ЛС, пожалуйста.
Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
Повідомлень: 2752
З нами з: 24.09.12
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Подякували: 166 раз.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:05
vitaliian написав:
некогда им в интернетах отвечать они прибыли считают)
да , есть такое - доливаем депики в Форвард, чтобы было им чем кредитовать.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Повідомлень: 3743
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:05
Support BForward написав:
Друзья, я всегда с вами
Если у вас возникают срочные вопросы, пишите мне ЛС, пожалуйста.
Спасибо.
Чи планується банком додавання підтримки оплати через Mi Band 4 з NFC?
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Повідомлень: 272
З нами з: 08.01.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 53 раз.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:07
Support BForward, це Ви через ПП будете банку піарити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 34927
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1752 раз.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:07
Goodman написав: vitaliian написав:
некогда им в интернетах отвечать они прибыли считают)
да , есть такое - доливаем депики в Форвард, чтобы было им чем кредитовать.
и я туда же)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Повідомлень: 4824
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1383 раз.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:18
miltador написав: Support BForward написав:
Друзья, я всегда с вами
Если у вас возникают срочные вопросы, пишите мне ЛС, пожалуйста.
Спасибо.
Чи планується банком додавання підтримки оплати через Mi Band 4 з NFC?
Пока не планируем.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
Повідомлень: 2752
З нами з: 24.09.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 166 раз.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:29
Support BForward написав: miltador написав: Support BForward написав:
Друзья, я всегда с вами
Если у вас возникают срочные вопросы, пишите мне ЛС, пожалуйста.
Спасибо.
Чи планується банком додавання підтримки оплати через Mi Band 4 з NFC?
Пока не планируем.
Нипооонял, у меня уже давно все ваши карты в МиБэнде!
Вы ж одни из первых поддержали МиБэнд!
Ущипните меня
изУчивайте
viewtopic.php?p=5063365#p5063365
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32770
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2610 раз.
Подякували: 3844 раз.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:12
clientage написав: Support BForward написав: miltador написав:
Чи планується банком додавання підтримки оплати через Mi Band 4 з NFC?
Пока не планируем.
Нипооонял, у меня уже давно все ваши карты в МиБэнде!
Вы ж одни из первых поддержали МиБэнд!
Ущипните меня
изУчивайте
viewtopic.php?p=5063365#p5063365
Зачем болтать ерундой, если давно придумали цяцю?
https://www.apple.com/ru/apple-watch-series-6/
б.Шон
unlock
Повідомлень: 2849
З нами з: 14.06.12
Подякував: 517 раз.
Подякували: 439 раз.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:23
Не по кишені.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 34927
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1752 раз.
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