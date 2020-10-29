Та нее, ну не может цяця стоить как курутой лисапед
Вот 500грн -- в самый раз
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 23:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Та нее, ну не может цяця стоить как курутой лисапед
Вот 500грн -- в самый раз
... делайте хоть что-нибудь!
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