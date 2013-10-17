Та нее, ну не может цяця стоить как курутой лисапед
Вот 500грн -- в самый раз
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Та нее, ну не может цяця стоить как курутой лисапед
Вот 500грн -- в самый раз
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:12
.........
изУчивайте
viewtopic.php?p=5063365#p5063365[/quote]
Зачем болтать ерундой, если давно придумали цяцю?
а NGS геному ДНК цяця вміє?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:46
Якщо сьогодні оплачувати комуналку і одразу вивести карту в 0, все це все одно проведеться понеділком і за вихідні нарахують відсотки по повній програмі?
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Первое число как то неудачно попало.
Как выводить лишнее с КОКО?
1. Сегодня потянуть др.сервисом
2. Завтра толкать Форвардом. Может заключить.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:41
Однозначно толкать. И не завтра а сегодня. % начислятся сегодня ночью и проведутся сегодняшним днем. Завтра толкнутая сумма аппкой скунса (или потянутая сегодня любой чужой аппкой) проведутся только понедельником. В итоге если сегодня не толкнуть - то выходные будут у вас под пониженную ставку. Правда потеряете не очень много - пару-тройку гривень.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
Форвард у всех колбасит или я так отличился? Пропали карты что в приложухе что в Web версии, так еще и в GooglePay удалилась
оператор говорит подождать нужно, так примерно представляю что год пользования прошел, может, с этим что-то связано
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:52
Мені кешбек не нарахували за другу оплату комуналки. Тестова пройшла, а за основну нічого не дали. Сиджу чекаю, якщо за хвилин 10 не пропустить - буду тормошити підтримку.
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