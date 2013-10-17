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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4388438943904391

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 23:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  unlock написав:Зачем болтать ерундой, если давно придумали цяцю?

Та нее, ну не может цяця стоить как курутой лисапед :)
Вот 500грн -- в самый раз
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:12

.........

изУчивайте :)
viewtopic.php?p=5063365#p5063365[/quote]
Зачем болтать ерундой, если давно придумали цяцю? https://www.apple.com/ru/apple-watch-series-6/[/quote]

а NGS геному ДНК цяця вміє? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:46

Якщо сьогодні оплачувати комуналку і одразу вивести карту в 0, все це все одно проведеться понеділком і за вихідні нарахують відсотки по повній програмі?
apostol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Первое число как то неудачно попало.
Как выводить лишнее с КОКО?
1. Сегодня потянуть др.сервисом
2. Завтра толкать Форвардом. Может заключить.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:41

  lel написав:Первое число как то неудачно попало.
Как выводить лишнее с КОКО?
1. Сегодня потянуть др.сервисом
2. Завтра толкать Форвардом. Может заключить.

Однозначно толкать. И не завтра а сегодня. % начислятся сегодня ночью и проведутся сегодняшним днем. Завтра толкнутая сумма аппкой скунса (или потянутая сегодня любой чужой аппкой) проведутся только понедельником. В итоге если сегодня не толкнуть - то выходные будут у вас под пониженную ставку. Правда потеряете не очень много - пару-тройку гривень. :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:46

180 достаночно?- 31д в октябре
а, знатоки ексцеля :)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Форвард у всех колбасит или я так отличился? Пропали карты что в приложухе что в Web версии, так еще и в GooglePay удалилась :(

оператор говорит подождать нужно, так примерно представляю что год пользования прошел, может, с этим что-то связано
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:52

Мені кешбек не нарахували за другу оплату комуналки. Тестова пройшла, а за основну нічого не дали. Сиджу чекаю, якщо за хвилин 10 не пропустить - буду тормошити підтримку.
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