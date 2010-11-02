Сказали что заявка передана на техотдел, как будет результат - проинформируют.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:12
Сказали что заявка передана на техотдел, как будет результат - проинформируют.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:17
Спасибо за инфу. Тогда больше комуналку тут не плачу, кидалово сплошное. Лучше Укрсибом поработать.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:41
Дзвонила робо-дівчина
анонсувала знижку на залишок по рахунку -0.5%
що це було
+50грн !
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:16
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:25
По Візі Голд теж вроді до 8,5% зниження.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:55
Интересно, банка платит % когда Вы снимаем в банкомате прихвата до 2к?
я вчера снял 12к и до этого снимал еще в сумме 20к-30к . Может из-за меня банка проценты понижает?
Может предложить банке снятие в родном банкомате 0%, а в чужом 2%? Сеп бесплатный. И чтобы было 11%-13% на остаток. Кешбек нафиг не надо. Или сделать 0.5% на всё.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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