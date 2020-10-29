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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4390439143924393>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:12

  apostol написав:
  ramaz написав:Тормошите. Мне тоже не все оплаты коммунальных окешбечили.

Вашу проблему уже решили или в процессе?

Сказали что заявка передана на техотдел, как будет результат - проинформируют.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:17

  ramaz написав:
  apostol написав:
  ramaz написав:Тормошите. Мне тоже не все оплаты коммунальных окешбечили.

Вашу проблему уже решили или в процессе?

Сказали что заявка передана на техотдел, как будет результат - проинформируют.

Спасибо за инфу. Тогда больше комуналку тут не плачу, кидалово сплошное. Лучше Укрсибом поработать.
apostol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:41

Дзвонила робо-дівчина
анонсувала знижку на залишок по рахунку -0.5%

що це було
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:16

  greenozon написав:Дзвонила робо-дівчина
анонсувала знижку на залишок по рахунку -0.5%

що це було

https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:25

  ramzes4 написав:
  greenozon написав:Дзвонила робо-дівчина
анонсувала знижку на залишок по рахунку -0.5%

що це було

https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/

По Візі Голд теж вроді до 8,5% зниження.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:55

Интересно, банка платит % когда Вы снимаем в банкомате прихвата до 2к?

я вчера снял 12к и до этого снимал еще в сумме 20к-30к . Может из-за меня банка проценты понижает? :) :lol: :lol:

Может предложить банке снятие в родном банкомате 0%, а в чужом 2%? Сеп бесплатный. И чтобы было 11%-13% на остаток. Кешбек нафиг не надо. Или сделать 0.5% на всё.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:Может предложить банке снятие в родном банкомате 0%, а в чужом 2%?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:03

  MASolomko написав:swan forever, может карта ждёт проводки пополнения по счёту? СЭПом не пробовали пополнить?

Дважды пробовал.
Второй раз сегодня - до лампочки. Деньги зачислены, 0.90 грн продолжает висеть.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:18

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Может предложить банке снятие в родном банкомате 0%, а в чужом 2%?


Можно отправить СЕП на Ощад, там 20к-30к в месяц 0%, 2 раза безлимит в кассе. Так же, Алла.

зачем платить комиссию прихвату за снятие в банкомате? :)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:19

Хто вже знає, що нам приготували на новий місяць? :D
Rainbow
 
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