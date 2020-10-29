Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:12
apostol написав: ramaz написав:
Тормошите. Мне тоже не все оплаты коммунальных окешбечили.
Вашу проблему уже решили или в процессе?
Сказали что заявка передана на техотдел, как будет результат - проинформируют.
за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - 100 грн http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:17
ramaz написав: apostol написав: ramaz написав:
Тормошите. Мне тоже не все оплаты коммунальных окешбечили.
Вашу проблему уже решили или в процессе?
Сказали что заявка передана на техотдел, как будет результат - проинформируют.
Спасибо за инфу. Тогда больше комуналку тут не плачу, кидалово сплошное. Лучше Укрсибом поработать.
apostol
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:41
Дзвонила робо-дівчина
анонсувала знижку на залишок по рахунку -0.5% що це було
greenozon
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:16
greenozon написав:
Дзвонила робо-дівчина
анонсувала знижку на залишок по рахунку -0.5%
що це було
https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:25
По Візі Голд теж вроді до 8,5% зниження.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:55
Интересно, банка платит % когда Вы снимаем в банкомате прихвата до 2к?
я вчера снял 12к и до этого снимал еще в сумме 20к-30к . Может из-за меня банка проценты понижает?
Может предложить банке снятие в родном банкомате 0%, а в чужом 2%? Сеп бесплатный. И чтобы было 11%-13% на остаток. Кешбек нафиг не надо. Или сделать 0.5% на всё.
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proftpd66
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:59
proftpd66 написав:
Может предложить банке снятие в родном банкомате 0%, а в чужом 2%?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:03
MASolomko написав:
swan forever, может карта ждёт проводки пополнения по счёту? СЭПом не пробовали пополнить?
Дважды пробовал.
Второй раз сегодня - до лампочки. Деньги зачислены, 0.90 грн продолжает висеть.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:18
Flamingo написав: proftpd66 написав:
Может предложить банке снятие в родном банкомате 0%, а в чужом 2%?
Можно отправить СЕП на Ощад, там 20к-30к в месяц 0%, 2 раза безлимит в кассе. Так же, Алла.
зачем платить комиссию прихвату за снятие в банкомате?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
proftpd66
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:19
Хто вже знає, що нам приготували на новий місяць?
Rainbow
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