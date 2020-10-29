proftpd66 написав:Можно отправить СЕП на Ощад, там 20к-30к в месяц 0%, 2 раза безлимит в кассе. Так же, Алла.
зачем платить комиссию прихвату за снятие в банкомате?
По рынку ходят мама с маленьким сыном, сынок заметно устал. Вдруг он говорит: -Мама, мама, я кушать хочу. Она отвечает: -Потерпи, сына, сейчас еще одну вещь купим, пойдем домой, я тебя покормлю. Через некоторое время: -Мама, я пить хочу. -Ну еще немного осталось, потерпи, дома попьем. Идут дальше, ребенок расстроился, начинает хныкать. Тут подходит какой-то мужик, говорит: -Женщина, а Вы купите ребенку арбуз: он поест, сразу и напьется и наестся. Сынок тут же перестал хныкать и очень серьезно: -Дяденька, а ты подрочи вприсядку: сразу и наeбe#ьcя и натанцуешься.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
у вас чудовий гумор. Хто ж буде знімати з чужих банкоматів під 4% ? А от на залишок заллють "море пива" )
ВТБ банк - шахрай. 27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.Развалинами ВТБ удовлетворен