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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4391439243934394>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:Можно отправить СЕП на Ощад, там 20к-30к в месяц 0%, 2 раза безлимит в кассе. Так же, Алла.

зачем платить комиссию прихвату за снятие в банкомате?


По рынку ходят мама с маленьким сыном, сынок заметно устал.
Вдруг он говорит:
-Мама, мама, я кушать хочу.
Она отвечает:
-Потерпи, сына, сейчас еще одну вещь купим, пойдем домой,
я тебя покормлю.
Через некоторое время:
-Мама, я пить хочу.
-Ну еще немного осталось, потерпи, дома попьем.
Идут дальше, ребенок расстроился, начинает хныкать.
Тут подходит какой-то мужик,
говорит:
-Женщина, а Вы купите ребенку арбуз: он поест, сразу
и напьется и наестся.
Сынок тут же перестал хныкать и очень серьезно:
-Дяденька, а ты подрочи вприсядку: сразу и наeбe#ьcя
и натанцуешься. :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:24

  Rainbow написав:Хто вже знає, що нам приготували на новий місяць? :D


мне приготували закрытие всех карт, видимо, за 100% свинорыльство )
посмотрю что отпишут
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:25

Flamingo

банка платит коммис прихвату 2% за снятие?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:33

  proftpd66 написав:Flamingo

банка платит коммис прихвату 2% за снятие?

Насколько я знаю - меньше. Но вам то что из этого? Вы сейчас договоритесь, что одно уберут, а второе не добавят. Вон и кэшбек вы не против убрать :evil: Так на фуа это делать?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:36

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Flamingo

банка платит коммис прихвату 2% за снятие?

Насколько я знаю - меньше. Но вам то что из этого? Вы сейчас договоритесь, что одно уберут, а второе не добавят. Вон и кэшбек вы не против убрать :evil: Так на фуа это делать?


Можно сделать новый продукт, например, KOKO-президентский.

1% умножаем на 12= 12% годовых платим прихвату. Можно сделать 4% чужом банкомате, а в родном 0%. А остаток сделать 15%-23%.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:43

proftpd66

у вас чудовий гумор. Хто ж буде знімати з чужих банкоматів під 4% ?
А от на залишок заллють "море пива" )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:53

  apostol написав:
  ramaz написав:
  ramaz написав:Тормошите. Мне тоже не все оплаты коммунальных окешбечили.


Сказали что заявка передана на техотдел, как будет результат - проинформируют.

Спасибо за инфу. Тогда больше комуналку тут не плачу, кидалово сплошное. Лучше Укрсибом поработать.


В мене вчора два платежі за доставку газу зразу не окешбечили, тільки після звернення на ГЛ. Сьогодні за електрику знову нема кешбеку. Перед цим теж після звернення кешбеку додали. Тугуватий сервіс.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:53

  Betis_ck написав:proftpd66

у вас чудовий гумор. Хто ж буде знімати з чужих банкоматів під 4% ?
А от на залишок заллють "море пива" )

там не юмор, там трава забористая 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:20

Та не, это - не трава.
Явно какие-то вещества
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:01

Я лидер группы среди товароупотребителей .
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proftpd66
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