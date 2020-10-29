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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:26
Звіт про господарку банки так нікого і не зацікавив?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:34
А що там цікавого? Краще б категорії кешбеків на листопад оприлюднили
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:38
Є там одна сенсація.
А категорії завтра-післязавтра появляться...там не буде сенсвцій.
Вже всі комуналь на рік вперед проплатили?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, подскажите, как быстро деньги поступают на карту, если пополнял с всовыванием карты в банкомат форвард банка!?Пополнил в 3 часа дня, денег до сих пор в приложении не вижу ( пополнял депозитка и Коко дебит).
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:09
на след.опер.день.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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