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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:26
Звіт про господарку банки так нікого і не зацікавив?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:34
А що там цікавого? Краще б категорії кешбеків на листопад оприлюднили
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:38
Є там одна сенсація.
А категорії завтра-післязавтра появляться...там не буде сенсвцій.
Вже всі комуналь на рік вперед проплатили?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, подскажите, как быстро деньги поступают на карту, если пополнял с всовыванием карты в банкомат форвард банка!?Пополнил в 3 часа дня, денег до сих пор в приложении не вижу ( пополнял депозитка и Коко дебит).
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:09
на след.опер.день.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:25
Повышение баланса карты происходит мгновенно, по счету проводка следующий банковский день. Но сегодня форвард поломался, сегодня прошла транзакция, пришёл пуш с правильным остатком, а в приложении операции нет, остаток старый, кешбек не капнул...
б.Шон
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
У меня в приложении с 24 числа показывает неправильный остаток:задвоилась почему-то одна операция, по выписке она один раз прошла как должно быть, а в приложении висит две операции на эту сумму. В сообщениях приходит правильный остаток.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Странный банк, если не сказать иначе. Кешбек выбран комуналка, оплата за счет кредитных средств. Я проплатила коммуналку 4 платежками через раздел "Оплата послуг" - "Комунальні платежі" , по их получателям и по 2-м платежкам кешбек есть, а под двум нет, не начислен. Холодная линия включила режим "снежинка" , типа моя вина, что на их стороне какой-то сбой. Я фигею , дорогая редакция, с такого кидка.
Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:26
У меня сегодня утром была аналогичная ситуация. Часть платежей с кешбеком, а часть без.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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