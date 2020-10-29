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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4391439243934394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:26

Звіт про господарку банки так нікого і не зацікавив?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:34

  Квесторе_поверніться написав:Звіт про господарку банки так нікого і не зацікавив?

А що там цікавого? Краще б категорії кешбеків на листопад оприлюднили :mrgreen:
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:38

  miltador написав:
  Квесторе_поверніться написав:Звіт про господарку банки так нікого і не зацікавив?

А що там цікавого? Краще б категорії кешбеків на листопад оприлюднили :mrgreen:

Є там одна сенсація.
А категорії завтра-післязавтра появляться...там не буде сенсвцій.
Вже всі комуналь на рік вперед проплатили? :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, подскажите, как быстро деньги поступают на карту, если пополнял с всовыванием карты в банкомат форвард банка!?Пополнил в 3 часа дня, денег до сих пор в приложении не вижу ( пополнял депозитка и Коко дебит).
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:09

  югин написав:Коллеги, подскажите, как быстро деньги поступают на карту, если пополнял с всовыванием карты в банкомат форвард банка!?Пополнил в 3 часа дня, денег до сих пор в приложении не вижу ( пополнял депозитка и Коко дебит).

на след.опер.день.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:25

  югин написав:Коллеги, подскажите, как быстро деньги поступают на карту, если пополнял с всовыванием карты в банкомат форвард банка!?Пополнил в 3 часа дня, денег до сих пор в приложении не вижу ( пополнял депозитка и Коко дебит).

Повышение баланса карты происходит мгновенно, по счету проводка следующий банковский день. Но сегодня форвард поломался, сегодня прошла транзакция, пришёл пуш с правильным остатком, а в приложении операции нет, остаток старый, кешбек не капнул...
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  unlock написав:Повышение баланса карты происходит мгновенно, по счету проводка следующий банковский день. Но сегодня форвард поломался, сегодня прошла транзакция, пришёл пуш с правильным остатком, а в приложении операции нет, остаток старый, кешбек не капнул...

У меня в приложении с 24 числа показывает неправильный остаток:задвоилась почему-то одна операция, по выписке она один раз прошла как должно быть, а в приложении висит две операции на эту сумму. В сообщениях приходит правильный остаток.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Странный банк, если не сказать иначе. Кешбек выбран комуналка, оплата за счет кредитных средств. Я проплатила коммуналку 4 платежками через раздел "Оплата послуг" - "Комунальні платежі" , по их получателям и по 2-м платежкам кешбек есть, а под двум нет, не начислен. Холодная линия включила режим "снежинка" , типа моя вина, что на их стороне какой-то сбой. Я фигею , дорогая редакция, с такого кидка.
Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.
Лагуна
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:26

  Лагуна написав:Странный банк, если не сказать иначе. Кешбек выбран комуналка, оплата за счет кредитных средств. Я проплатила коммуналку 4 платежками через раздел "Оплата послуг" - "Комунальні платежі" , по их получателям и по 2-м платежкам кешбек есть, а под двум нет, не начислен. Холодная линия включила режим "снежинка" , типа моя вина, что на их стороне какой-то сбой. Я фигею , дорогая редакция, с такого кидка.
У меня сегодня утром была аналогичная ситуация. Часть платежей с кешбеком, а часть без.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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