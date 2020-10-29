Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:13

Странный банк, если не сказать иначе. Кешбек выбран комуналка, оплата за счет кредитных средств. Я проплатила коммуналку 4 платежками через раздел "Оплата послуг" - "Комунальні платежі" , по их получателям и по 2-м платежкам кешбек есть, а под двум нет, не начислен. Холодная линия включила режим "снежинка" , типа моя вина, что на их стороне какой-то сбой. Я фигею , дорогая редакция, с такого кидка.

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