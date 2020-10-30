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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4392439343944395

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Упали % за октябрь. Если сейчас перевести, то по выписке проводит еще 30 октября.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Уже 6ч жду р2р, отправлял с моно )) никак не дойдёт. Днём собственная тянучка тоже не работала.
mikos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:15

  Лагуна написав:Странный банк, если не сказать иначе. Кешбек выбран комуналка, оплата за счет кредитных средств. Я проплатила коммуналку 4 платежками через раздел "Оплата послуг" - "Комунальні платежі" , по их получателям и по 2-м платежкам кешбек есть, а под двум нет, не начислен. Холодная линия включила режим "снежинка" , типа моя вина, что на их стороне какой-то сбой. Я фигею , дорогая редакция, с такого кидка.

Чинити шкандаль...виривати кишмиш з пащі Фарса.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

mikos написав:Уже 6ч жду р2р, отправлял с моно )) никак не дойдёт. Днём собственная тянучка тоже не работала.
Аналогично. Моно подтвердил, что деньги ушли.

Правда тянучкой форварда нормально ходило. Сдуру один раз толкнул.
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:36

Конец месяца: лимиты позаканчивались, ликвидности нет.
Не только тут такое (но это не оправдание)
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, в тарифах по бвк указано, что начисляются проценты на остаток свыше 1к грн. Глянул, по коко дали обеим, а по бвк - шиш. Были изменения, которые я пропустил?
Menwyy
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