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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Упали % за октябрь. Если сейчас перевести, то по выписке проводит еще 30 октября.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Уже 6ч жду р2р, отправлял с моно )) никак не дойдёт. Днём собственная тянучка тоже не работала.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:15
Чинити шкандаль...виривати кишмиш з пащі Фарса.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Аналогично. Моно подтвердил, что деньги ушли.
Правда тянучкой форварда нормально ходило. Сдуру один раз толкнул.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:36
Конец месяца: лимиты позаканчивались, ликвидности нет.
Не только тут такое (но это не оправдание)
За Виталия Наливкина!
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, в тарифах по бвк указано, что начисляются проценты на остаток свыше 1к грн. Глянул, по коко дали обеим, а по бвк - шиш. Были изменения, которые я пропустил?
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