RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4394439543964397>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:05

  Квесторе_поверніться написав:
  miltador написав:
  Квесторе_поверніться написав:Звіт про господарку банки так нікого і не зацікавив?

А що там цікавого? Краще б категорії кешбеків на листопад оприлюднили :mrgreen:

Є там одна сенсація.
А категорії завтра-післязавтра появляться...там не буде сенсвцій.
Вже всі комуналь на рік вперед проплатили? :)


Сенсація це кофіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті, що становить 1965%?
joik
 
Повідомлень: 301
З нами з: 24.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:35

  Квесторе_поверніться написав:
  miltador написав:
  Квесторе_поверніться написав:Звіт про господарку банки так нікого і не зацікавив?

А що там цікавого? Краще б категорії кешбеків на листопад оприлюднили :mrgreen:

Є там одна сенсація.
А категорії завтра-післязавтра появляться...там не буде сенсвцій.
Вже всі комуналь на рік вперед проплатили? :)


Можно подобно?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3482
З нами з: 22.12.16
Подякував: 259 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:02

по выходным кешбек не начисляют? скинул свои с кредитки купил лекарства, потом вернул на место, а кешбека нема :?
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6153
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4843 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  чик написав:скинул свои с кредитки купил лекарства, потом вернул на место, а кешбека нема

Сегодня заходил в аптеку - кешбек есть.
А вот по коммуналке вчера часть платежей прошла без кешбека.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
Повідомлень: 461
З нами з: 12.07.17
Подякував: 74 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  чик написав:по выходным кешбек не начисляют?


вчера и сегодня покупал в аптеке с коко дебит - все начислено.
по кредитке - ждите проводок
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3755
З нами з: 23.11.14
Подякував: 652 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:12

чик наверное вы зря оставили такие телодвижения на выходные - у форварда сейчас под конец месяца кажется всё глючит, кто-то писал о похожей проблеме даже в будни, а в выходные и подавно. Остатки по картам и то не сходятся (муж сетовал сегодня). Конец месяца походу :roll:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1155
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Акція «Календар Cash-back»
Купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості ваших покупок!
Акція діє в період з 01.11.2020 р. по 31.12.2020 р. (включно) за наступними категоріями:
одяг та взуття;
продукти;
комунальні послуги. тепер (за винятком оплати в Forward online)
https://www.forward-bank.com/about/actions/


А в кого КЛ нема, то обійдеться.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3795
З нами з: 19.04.12
Подякував: 53 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ой+ написав:А в кого КЛ нема, то обійдеться.


побороться за него ...., мне ГЛ с порога предлагает оформить карту и девочка с Точки присутствия зазывает - приходите, ВСЕ СДЕЛАЕМ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3755
З нами з: 23.11.14
Подякував: 652 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:58

  Ой+ написав:
Акція «Календар Cash-back»
Купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості ваших покупок!
Акція діє в період з 01.11.2020 р. по 31.12.2020 р. (включно) за наступними категоріями:
одяг та взуття;
продукти;
комунальні послуги. тепер (за винятком оплати в Forward online)
https://www.forward-bank.com/about/actions/


А в кого КЛ нема, то обійдеться.

Бобик доздыхивает!
Сразу на 2 мес, лимит 500грн хрязными, и не более 5% уже БЕЗ выбора категорий и ток за хредитные
Оч. радикально :)

ПС. И седняшние оп-и НЕ окешбечены -- заскунсил Фарсик! :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32779
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2611 раз.
Подякували: 3845 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:Бобик доздыхивает!
Сразу на 2 мес, лимит 500грн хрязными, и не более 5% уже БЕЗ выбора категорий и ток за хредитные
Оч. радикально
то есть по дебеткам кэшбэка больше не будет?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4859
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1024 раз.
Подякували: 1395 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4394439543964397>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denmayer, Ferlakur, melkh, STIGA, uavasylynka, vitaliy_berdinskikh і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Універсал (Universal Bank) 1 ... 679, 680, 681
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6807 1519186
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 жов, 2020 18:44
Яша
Идея Банк 1 ... 1880, 1881, 1882
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18818 2640715
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 жов, 2020 17:49
Vorlon
А-Банк 1 ... 1740, 1741, 1742
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17415 2436761
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 жов, 2020 15:27
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.