Квесторе_поверніться написав:
Є там одна сенсація.
А категорії завтра-післязавтра появляться...там не буде сенсвцій.
Вже всі комуналь на рік вперед проплатили?
Сенсація це кофіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті, що становить 1965%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 16:05
Сенсація це кофіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті, що становить 1965%?
Додано: Суб 31 жов, 2020 16:35
Можно подобно?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Суб 31 жов, 2020 17:02
по выходным кешбек не начисляют? скинул свои с кредитки купил лекарства, потом вернул на место, а кешбека нема
а шо делать?
Додано: Суб 31 жов, 2020 17:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сегодня заходил в аптеку - кешбек есть.
А вот по коммуналке вчера часть платежей прошла без кешбека.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
Додано: Суб 31 жов, 2020 17:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
вчера и сегодня покупал в аптеке с коко дебит - все начислено.
по кредитке - ждите проводок
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 31 жов, 2020 17:12
чик наверное вы зря оставили такие телодвижения на выходные - у форварда сейчас под конец месяца кажется всё глючит, кто-то писал о похожей проблеме даже в будни, а в выходные и подавно. Остатки по картам и то не сходятся (муж сетовал сегодня). Конец месяца походу
Додано: Суб 31 жов, 2020 17:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
А в кого КЛ нема, то обійдеться.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 31 жов, 2020 17:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
побороться за него ...., мне ГЛ с порога предлагает оформить карту и девочка с Точки присутствия зазывает - приходите, ВСЕ СДЕЛАЕМ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 31 жов, 2020 17:58
Бобик доздыхивает!
Сразу на 2 мес, лимит 500грн хрязными, и не более 5% уже БЕЗ выбора категорий и ток за хредитные
Оч. радикально
ПС. И седняшние оп-и НЕ окешбечены -- заскунсил Фарсик!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
то есть по дебеткам кэшбэка больше не будет?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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