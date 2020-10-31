У меня нормально окешбэчились.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
У меня нормально окешбэчились.
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:29
это по старым кредиткам
и то не всем
а избранным
"Учасники Акції «Календар Cash-back» - Клієнти, які уклали Договір по одному із
продуктів Банку та були повідомлені про можливість участі в конкретній пропозиції
одним із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний
дзвінок, повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок представника
Організатора у рамках телемаркетингової кампанії.
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Бірмаркет окешбечили
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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